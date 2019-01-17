Унаи Эмери: "Не думаю об уходе Езила. Возможно, он сыграет с "Челси"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери на пресс-конференции перед матчем с "Челси" в чемпионате Англии ответил на вопрос о том, может ли покинуть команду полузащитник Месут Езил.

- Я не думаю об этом. Я думаю о том, как он может нам помочь, - цитирует специалиста ВВС. - Он иногда помогал нам своей игрой в нынешнем сезоне, но иногда у него были травмы, и он не мог играть. В последние две недели он работает в обычном режиме. Возможно, он сможет сыграть в субботу.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются "Ювентус", "Интер" и "Атлетико". 30-летний Месут Езил в текущем сезоне провел 16 матчей за "канониров" и забил четыре мяча при двух голевых передачах.

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