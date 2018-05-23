Унаи Эмери: "Для "Арсенала" важны все титулы, и мы должны претендовать на каждый"

Новый главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отметил, что его команда будет бороться за победу во всех турнирах, в которых принимает участие. 46-летний специалист сменил на посту наставника "канониров" Арсена Венгера, руководившего лондонцами 22 года.

- Я считаю, что мы можем расти вместе с нашими игроками, - приводит BBC слова Эмери. - Очень важно для клуба после двух лет без Лиги чемпионов работать, чтобы стать лучшей командой Англии, а затем и мира. Это большой проект, я горд быть здесь и работать после Арсена Венгера. Для нас важны все титулы, и мы должны претендовать на каждый.

Последние два года Эмери тренировал "ПСЖ", с которым выиграл семь трофеев.