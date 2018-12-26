Уле Гуннар Сульшер: "Санчес будет готов к игре с "Арсеналом" 2 января"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, когда на поле вернется Алексис Санчес, а также похвалил его, Ромелу Лукаку и Антони Марсьяля.

- Когда ты в домашнем матче забиваешь три гола, но при этом у тебя на скамейке запасных есть три атакующих игрока, которые могут усилить игру - это прекрасно!, - цитирует Сульшера клубное ТВ. - Я говорил с Алексисом Санчесом. Он вернулся в строй и провел последние два дня, занимаясь физической подготовкой. Надеюсь, что в скором времени он сможет работать с мячом. Возможно, Санчес сыграет в следующем матче с "Борнмутом", но он будет точно готов к игре с "Ньюкаслом" 2 января. Алексис хочет вернуться на поле, он - трудоголик.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" пройдет в воскресенье, 30 декабря. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

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