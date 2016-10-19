Уэйн Руни: "Хочу играть больше, но Моуринью видит все по-своему"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни признался, что хотел бы иметь больше игровой практики. Потерявший место в основном составе футболист рассчитывает еще помочь своей команде.

– Конечно, хотелось бы играть в каждом матче, но тренер видит по-своему, и это нужно уважать, – цитирует AFP Руни. – Буду готов помочь, когда понадоблюсь. Считаю, что еще долго смогу играть в футбол. Сейчас наступил новый период, новый вызов. Уверен, что шанс у меня появится. Мы должны бороться за титул в этом сезоне. Через несколько недель будем играть так, как хочет Моуринью, как он это видит.