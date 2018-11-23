"Арсенал" опубликовал видеоролик в своем Твиттере, который посвящен поддержке детей в рамках праздника День Рождественского джемпера. В клипе приняли участие вратарь Петр Чех, полузащитники Маттео Гендузи и Генрих Мхитарян и нападающий Дэнни Уэлбек.

День Рождественского джемпера отмечается каждый год в Англии в определенную пятницу. Opгaнизaтop aкции – Save the Children – зaнимaeтcя пoмoщью дeтям пo вceму миpу, бopяcь зa иx oбpaзoвaниe, здpaвooxpaнeниe, зaщиту oт нacилия и oxpaну пpaв.

Чтобы принять участие в благотворительной акции праздника, необходимо внести пожертвование 2 фунта и надеть свитер.