УЕФА открыл дело в отношении "МЮ" и "Валенсии"

УЕФА объявил об открытии дисциплинарных дел в отношении "Манчестер Юнайтед" и "Валенсии" (0:0) по итогам матча второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" 2 октября.

"Манчестер Юнайтед" обвиняется в двух нарушениях - позднем прибытии команды на стадион и задержке старта матча.

"Валенсия" обвиняется в ряде нарушений, среди которых значится использование болельщиками пиротехники на стадионе.

Ранее главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил, почему старт матча с "Валенсией" был задержан.