Моуринью объяснил, почему старт матча с "Валенсией" был задержан

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча с "Валенсией" во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (0:0) назвал причину задержки начала игры. Из-за опоздания английской команды стартовый свисток прозвучал на 5 минут позже назначенного времени.

- Мы вышли из отеля в 18.00, надеясь, что 30 минут будет достаточно, и это нормально, - цитирует пресс-служба клуба Моуринью. - Но на этот раз полиция отказалась выполнять сопровождение, поэтому мы добирались до стадиона сами, что заняло 75 минут. Спасибо УЕФА и арбитру, что позволил начать игру на пять минут позже, потому что нам нужно время, чтобы подготовиться. У клуба нет проблем с организацией.