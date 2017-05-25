Тренер второй команды дортмундской "Боруссии" возглавил "Норвич"

"Норвич" объявил о назначении Даниэла Фарке на пост главного тренера. Ранее 40-летний специалист возглавлял дортмундскую "Боруссию-2", с которой стал вторым в Региональной лиге "Запад" (четвертый по силе дивизион Германии). Также он входил в штаб наставник главной команды черно-желтых Томаса Тухеля.

Соглашение с Фарке рассчитано на два года. "Норвич", вылетевший из премьер-лиги летом 2016 года, по итогам минувшего сезона занял восьмое место в чемпион-лиге.