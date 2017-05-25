Тренер второй команды дортмундской "Боруссии" возглавил "Норвич"

"Норвич" объявил о назначении Даниэла Фарке на пост главного тренера. Ранее 40-летний специалист возглавлял дортмундскую "Боруссию-2", с которой стал вторым в Региональной лиге "Запад" (четвертый по силе дивизион Германии). Также он входил в штаб наставник главной команды черно-желтых Томаса Тухеля.
Соглашение с Фарке рассчитано на два года. "Норвич", вылетевший из премьер-лиги летом 2016 года, по итогам минувшего сезона занял восьмое место в чемпион-лиге.
"I'm very excited to be here, it's a great adventure for me." #ncfc– Norwich City FC (@NorwichCityFC) 25 мая 2017 г.
Daniel Farke joins the Canaries ➡️ https://t.co/J6t6uFeIde pic.twitter.com/fH7nxekjex