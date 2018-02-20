Тренер "Уигана": "С Гвардьолой у меня никаких проблем"

Главный тренер "Уигана" Пол Кук после матча 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Сити" (1:0) отметил, что его игроки заслуживают благодарности за проделанную работу. Также наставник подчеркнул, что у него нет конфликта с Хосепом Гвардьолой. Тренеры команды повздорили меду собой в подтрибунном помещении в перерыве.

- С моей стороны никаких проблем с Гвардьолой нет, - приводит ВВС слова Кука. - Он просто хотел, чтобы его команда выиграла. Он фантастический тренер.

Сегодня я чувствую себя отлично. Команда прошла серьезную проверку. Соперник очень силен и хорошо двигает мяч. Время от времени нам приходилось прижиматься к воротам. Мои парни заслуживают благодарности за свою работу. В некоторые моменты они были великолепны. Это великий вечер для "Уигана".

Ссора Гвардьолы с тренером "Уигана". Видео