"Тоттенхем" подшутил над "Челси" и "Арсеналом" в рекламе стадиона

"Тоттенхэм" подшутил над своими лондонскими соперниками "Арсеналом" и "Челси" в рекламе своего нового домашнего стадиона, которая украшает столичную подземку. На афишах "шпоры" заявили, что их арена – "единственное место, где можно посмотреть Лигу чемпионов в Лондоне".

Англичане готовятся переехать на новую арену, вместимость которой составляет 62 тысячи зрителей. Они, наконец, смогут играть домашние матчи на собственном стадионе после двух лет гостевания на "Уэмбли".

​"Тоттенхэм" в завершившемся сезоне английской премьер-лиги набрал 77 очков, занял третье место и напрямую вышел в Лигу чемпионов-2018/19. Его столичные соперники "Челси" (70) и "Арсенал" (63) расположились на пятой и шестой строчках и будут играть в Лиге Европы в следующем сезоне.