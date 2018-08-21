"Тоттенхэм" может перенести матч с "Манчестер Сити" из-за игры НФЛ

Матч 10-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" может быть перенесен с 28 на 29 октября, сообщает Daily Mail. Встреча должна состояться на стадионе "Уэмбли" в связи с тем, что на новой домашней арене необходимо устранить несоответствия требованиям безопасности.

Изначально планировалось, что клуб из Лондона начнет сезон-2018/19 на своем стадионе. В связи с этим на 28 октября запланирован вынесенный матч чемпионата НФЛ, в котором встретятся "Джэксонвилл Джагуарс" и "Филадельфия Иглз".