Тони Пьюлис: "Судья должен был удалить игрока "Арсенала"

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис после поражения от "Арсенала" (0:2) в матче 6-го тура чемпионата Англии посетовал, что не все решения принимались в пользу его команды. Наставник "дроздов" отметил, что соперник должен был заканчивать матч в меньшинстве.

- Судейство - часть игры, - приводит BBC слова Пьюлиса. - Но сегодня не все решения принимались в нашу пользу. Вы видели момент с падением Родригеса. Мне даже не нужно его комментировать. Мы говорим своим футболистам, чтобы они не катались по полю. Родригес хотел доиграть до конца момент и забить гол. Судья пропустил этот момент. Если бы он отмотал назад, то должен был назначить пенальти и удалить игрока соперника. Но этого не случилось, мы продолжили транжирить моменты и проиграли.