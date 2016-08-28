Тони Пулис: "Вест Бромвичу" нужна свежая кровь"

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пулис после матча 2-го тура чемпионата Англии с "Мидлсбро" (0:0) выразил необходимость приглашения в команду новых игроков. По словам наставника, пришло время освежить состав.

– Команда работала очень тяжело, пока я был здесь, но нам нужно еще несколько игроков, чтобы сделать рывок, – приводит BBC слова Пулиса. – Я бы предпочел поговорить об этом с менеджментом клуба, а потом обсужу этот вопрос с вами. Нам нужно примерно пять новых футболистов, чтобы двигаться дальше. У нас есть 14-15 игроков, которые были в команде два года назад, когда мы боролись за выживание. Они фантастические исполнители и тяжело трудились, но нам нужна свежая кровь.