21:48 | ФУТБОЛ — Англия

Тони Пулис: "Вест Бромвичу" нужна свежая кровь"

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Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пулис после матча 2-го тура чемпионата Англии с "Мидлсбро" (0:0) выразил необходимость приглашения в команду новых игроков. По словам наставника, пришло время освежить состав.

– Команда работала очень тяжело, пока я был здесь, но нам нужно еще несколько игроков, чтобы сделать рывок, – приводит BBC слова Пулиса. – Я бы предпочел поговорить об этом с менеджментом клуба, а потом обсужу этот вопрос с вами. Нам нужно примерно пять новых футболистов, чтобы двигаться дальше. У нас есть 14-15 игроков, которые были в команде два года назад, когда мы боролись за выживание. Они фантастические исполнители и тяжело трудились, но нам нужна свежая кровь.

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