Терри опроверг слухи о завершении карьеры

Бывший капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри заявил, что он принимал решения о завершении карьеры. Накануне, 22 июля, появилась информация о том, что защитник, последним клубом которого была "Астон Вилла", решил уйти из футбола и собирается начать работать в качестве телевизионного эксперта на канале Sky Sports.

"Просто чтобы прояснить, я не завершал карьеру, – написал в Инстаграме Терри. – Сейчас я наслаждаюсь отпуском со своей семьей и взвешиваю все варианты".

В прошлом сезоне Терри провел в составе "Астон Виллы" 36 матчей во всех турнирах, забив 1 гол.