"Телфорд Юнайтед" подписал экс-форварда "Манчестер Юнайтед"

"Телфорд Юнайтед" на официальном сайте объявил о подписании нападающего Силвена Эбанкса-Блэйка. 31-летний англичанин присоединился к клубу, занимающему 12-е место в шестом дивизионе Англии, на правах свободного агента, так как у него в июле закончился контракт с "Честерфилдом".

Также воспитанник "Манчестер Юнайтед" за свою карьеру поиграл за "Плимут", "Вулверхэмптон", "Ипсвич", "Престон" и "Шрусбери". На его счету 76 матчей, 10 голов и 5 голевых передач в премьер-лиге.