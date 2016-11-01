"Стоук Сити" обыграл "Суонси"

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Стоук Сити" на своем поле обыграл "Суонси" со счетом 3:1. Эта победа стала для хозяев третьей подряд. Команда Марка Хьюза не проигрывает в последних пяти матчах.

"Стоук Сити" занимает 12-е место, имея в своем активе 12 очков. "Суонси" располагается на 19-й строчке турнирной таблицы. У команды Боба Брэдли 5 результативных баллов.

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10-й тур

"Стоук Сити" – "Суонси" – 3:1 (1:1)

Голы: Бони, 3 (1:0). Раутледж, 8 (1:1). Моусон, 55 – в свои ворота (2:1). Бони, 73 (3:1).

"Стоук Сити": Грант, Бардсли, Шоукросс, Питерс, Мартинс Инди, Адам, Уилан, Шачири (Собхи, 26), Аллен, Арнаутович (Крауч, 87), Бони (Уолтерс, 79).

"Суонси": Фабяньски, Нотон (Ранхель, 41), Тэйлор, ван дер Хорн, Моусон, Раутледж, Фер, Сигурдссон, Ки Сон Ен (Корк, 87), Барроу (Борха Бастон, 62), Льоренте.

Предупреждения: Арнаутович, 76. Питерс, 83.

Судья: Оливер.

31 октября. Стоук-он-Трент. Стадион Bet365 Stadium.