Стеф Карри забил пенальти на стадионе "Челси"

Защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри приехал в Лондон на стадион "Челси". Баскетболист выложил на своей странице в Твиттере видеоролик, на котором он исполняет пенальти.
"Оказывается, у меня неплохая правая нога. Спасибо "Челси" за то, что приняли меня на "Стэмфорд Бридж", – написал Карри.
На это "Челси" ответил: "Совсем неплохо, Стефен".
I'm nice with the right foot though...thanks to @chelseafc for having me at Stamford Bridge today. ⚽ pic.twitter.com/BtIZTmt5Xz– Stephen Curry (@StephenCurry30) 17 сентября 2017 г.