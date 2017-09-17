Стеф Карри забил пенальти на стадионе "Челси"

Защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри приехал в Лондон на стадион "Челси". Баскетболист выложил на своей странице в Твиттере видеоролик, на котором он исполняет пенальти.

"Оказывается, у меня неплохая правая нога. Спасибо "Челси" за то, что приняли меня на "Стэмфорд Бридж", – написал Карри.

На это "Челси" ответил: "Совсем неплохо, Стефен".