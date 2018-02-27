Сол Кэмпбелл: "В 2001 году фанаты "Тоттенхэма" бросали в меня кирпичами"

Экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл на вопрос о самом неприятной ситуации в его карьере вспомнил о конфликте с болельщиками "Тоттенхэма", который случился в 2001 году после перехода футболиста в "Арсенал". По словам 43-летнего ветерана, нетрезвые фанаты "шпор" бросали в него кирпичами.

– Перед дерби автобус "Арсенала" атаковала толпа шумных и пьяных болельщиков "Тоттенхэма", – приводит Express слова Кэмпбелла. – Они пытались напасть на меня. Бросались кирпичами и другими предметами. Надо иметь твердый характер, чтобы все это пережить. Такое отношение лишь закалило меня как футболиста и человека.