СМИ: Владелец "Лестера" купит бельгийский клуб

Владелец "Лестера" Вичай Шриваддханапрабха достиг договоренности о покупке бельгийского клуба "Левен", который выступает во втором дивизионе, утверждает The Telegraph. Бизнесмен пообещал команде хорошую финансовую поддержку.

По информации, полученной от совета директоров клуба, Шриваддханапрабха - единственный, кто сделал предложение в письменной форме, уложившись в установленные сроки.

Отмечается, что сделка будет оформлена через компанию King Power, которая является спонсором "лис". При этом английский клуб не будет связан с покупкой "Левена".