СМИ: В течение недели Сократис перейдет в "Арсенал"

"Арсенал" близок к подписанию защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса, сообщает The Independent. По данным издания, сделка будет оформлена в течение этой недели.

Сумма трансфера составит 18 миллионов евро, хотя изначально "канониры" предлагали 15 миллионов за 29-летнего грека. Однако первое предложение немцы отвергли, в результате сумма выросла на три миллиона.

Папастатопулос играет за "Боруссию" с 2013 года. В составе "шмелей" грек завоевал три трофея. В текущем сезоне защитник провел 51 игру и забил 3 гола.