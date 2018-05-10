СМИ: Руни перейдет в "Ди Си Юнайтед" за 17 миллионов долларов

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни договорился о переходе в клуб MLS "Ди Си Юнайтед", сообщает BBC. По информации источника, трансфер будет оформлен летом, "ириски" заработают на сделке 12,5 миллиона фунтов (около 17 миллионов долларов).

Ожидается, что соглашение между экс-игроком сборной Англии и командой из Вашингтона будет рассчитано до лета 2020 года, оно вступит в силу в июле, когда в североамериканской лиге откроется трансферное окно.

Ранее СМИ сообщали о желании "Ди Си" усилить линию атаки. В числе потенциальных новичков назывались нападающий Фернандо Торрес, который летом на правах свободного агента уйдет из "Атлетико", а также форвард "Бока Хуниорс" Карлос Тевес.

Напомним, Руни вернулся в "Эвертон" из "Манчестер Юнайтед" перед летом 2017 года. В этом сезоне он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забив 10 мячей и сделав 2 голевые передачи. Его контракт с "ирисками" рассчитан до лета 2019 года.