СМИ: "Реал" отклонил предложение "Манчестер Сити" по Ковачичу

"Реал" отказался от предложения "Манчестер Сити" продать полузащитника Матео Ковачича, сообщает Sky Sports.

Сообщается, что мадридский клуб готов отпустить игрока за сумму не менее 80 миллионов фунтов. "Сити" не устраивают такие условия.

24-летний хорват в прошлом сезоне провел 36 матчей за "Реал" и отдал три результативные передачи. Также он вместе со сборной Хорватии занял второе место на ЧМ-2018.