СМИ: "ПСЖ" предложил Де Хеа 17 миллионов евро в год

"ПСЖ" хочет приобрести вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа. По информации Daily Mail, французский клуб хочет предложить испанскому голкиперу максимально выгодные финансовые условия, а именно зарплату 17 миллионов евро в год.

При этом контракт будет рассчитан на 4 года. Если Де Хеа согласится, то станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире.

Ранее сообщалось, что де Хеа отказывается продлевать соглашение с "Манчестер Юнайтед". Его контракт рассчитан до окончания нынешнего сезона с опцией продления на один год. В услугах вратаря, по сообщениям СМИ, заинтересован также "Ювентус".