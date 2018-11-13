СМИ: Покеттино может возглавить "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" может уволить главного тренера Жозе Моуринью. Как утверждает The Sun, подобное решение будет принято в том случае, если "красные дьяволы" не попадут в четверку сильнейших в премьер-лиге по итогам сезона-2018/19.

В качестве замены португальскому специалисту манчестерский клуб рассматривает главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино.

"Манчестер Юнайтед" после 12 туров занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. "Тоттенхэм" с 27 баллами располагается на 4-й строчке.

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