СМИ: Покеттино хочет возглавить "МЮ"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино хотел бы получить работу в "Манчестер Юнайтед", сообщают британские СМИ.

Ранее до конца сезона "МЮ" возглавил Уле Гуннар Сульшер. В мае 2019 года он вернется к работе с "Мольде".

Среди кандидатов на то, чтобы занять эту должность со следующего сезона, упоминался и Покеттино. Как информирует The Times, аргентинец хотел бы занять должность главного тренера "красных дьяволов".

При этом указано, что "Манчестер Юнайтед" должен будет заплатить "шпорам" 34 миллиона фунтов компенсации за досрочный разрыв контракта. Ранее сообщалось, что клубу придется заплатить уволенному Жозе Моуринью 22,5 миллиона фунтов неустойки.

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