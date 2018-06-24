СМИ: "МЮ" готов побороться с "Манчестер Сити" и "Реалом" за Мбаппе

Руководство "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания контракта с нападающим "ПСЖ" Кильяном Мбаппе, утверждает Mirror. На возможность перехода 19-летнего форварда в команду Жозе Моуринью могут повлиять проблемы французского клуба с соблюдением финансового fair play УЕФА.

Напомним, Мбаппе перешел из "Монако" в "ПСЖ" на правах аренды с последующим обязательством выплаты 180 миллионов евро. С учетом того, что на Неймара парижане потратили 222 миллионов евро, клуб могут ждать серьезные санкции. "МЮ" следит за развитием ситуации и готов включиться в борьбу за игрока с "Манчестер Сити" и "Реалом", которым также интересен этот форвард.

По информации издания, "красные дьяволы" готовы включить в сделку по покупке Мбаппе Антони Марсьяля, а также доплатить около 98 миллионов евро.

В прошлом сезоне 19-летний нападающий принял участие в 45 матчах на клубно уровне, забив 21 мяч и сделав 3 голевые передачи.