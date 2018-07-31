СМИ: Левандовски – главная трансферная цель "Челси"

Новый главный тренер "Челси" Маурицио Сарри отказался от идеи приобретения у "Ювентуса" нападающего Гонсало Игуаина, утверждает Daily Star. По информации источника, итальянский специалист переключил внимание на форварда "Баварии" Роберта Левандовски. Вместе с тем, издание не называет финансовых условий и срока контракта, которые "синие" могут предложить 29-летнему поляку.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Левандовски со стороны "Реала" и "Манчестер Юнайтед". Несмотря на это, президент мюнхенского клуба Ули Хенесс и главный тренер команды Нико Ковач заявляли о том, что игрок не продается.

Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость форварда в 85 миллионов евро. В прошлом сезоне поляк принял участие в 48 матчах на клубном уровне, забив 41 мяч и сделав 3 голевые передачи.