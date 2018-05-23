09:01 | Футбол — Англия

СМИ: Кэррик и Маккенна войдет в тренерский штаб Моуринью в "МЮ"


В штабе главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью произойдут изменения. В частности, в него войдет 36-летний полузащитник команды Майкл Кэррик.

По сообщениям Daily Record, футболист, а также тренер юниорской команды Киран Маккенна будут работать с первой командой в следующем сезоне. Также в штаб войдет итальянец Стефано Рапетти, который работал тренером по физподготовке в "Сампдории".

Ранее клуб покинул Руи Фария, который работал в штабе Моуринью на протяжении 17 лет в разных клубах. Он станет главным тренером "Бенфики".

36-летний хавбек в текущем сезоне провел  два матча в премьер-лиге и пять – во всех турнирах.

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/

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