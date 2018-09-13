СМИ: Игроку английской премьер-лиги предъявили обвинение в изнасиловании несовершеннолетней

Один из футболистов, выступающий в английской премьер-лиге, подозревается в изнасиловании 15-летней девушки. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Имя спортсмена не указывается. Известно, что ему 23 года и его 25-летний двоюродный брат также находится под подозрением. Мужчины, по данным французских следователей, изнасиловали 15-летнюю девушку в городе Ним. Это произошло в 2012 году.

Подозреваемые не признают свою вину. Также они утверждают, что не знали о реальном возрасте девушки и считали, что ей больше 15. Указано, что футболист был выпущен под залог.