СМИ: Ибрагимович может пропустить остаток сезона

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы, утверждает Sky Sports. Предполагается, что 35-летний швед получил разрыв крестообразных связок колена.

Форвард получил повреждения в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (2:1 ОТ), неудачно приземлившись на ногу после борьбы за верховой мяч.

Напомним, что в текущем сезоне Ибрагимович провел в составе "Манчестер Юнайтед" 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 8 голевых передач.