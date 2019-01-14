СМИ: Фергюсон помогает Сульшеру при выборе состава на матчи

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон принимает непосредственное участие в подготовке команды к матчам. Как утверждает Daily Mail, 77-летний шотландец помогает исполняющему обязанности главного тренера Уле Гуннару Сульшеру выбирать состав на матчи.

Ранее сообщалось, что Фергюсон станет тренером-консультантом "МЮ" при Сульшере, но многие считали, что должность будет носить номинальный характер.

Фергюсон руководил "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. Сульшер принял "МЮ" в декабре после отставки Жозе Моуринью. Под его руководством команда выиграла на данный момент шесть матчей из шести.