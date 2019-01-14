СМИ: Эмери хочет, чтобы Езил ушел из "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил может покинуть клуб. Как утверждает Daily Mail, главный тренер "канониров" Унаи Эмери хочет, чтобы 30-летний немец ушел до конца января.

Езил находится в напряженных отношениях с 47-летним специалистом, который не включил хавбека в заявку на матч 22-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (0:1). Контракт футболиста с "Арсеналом" рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Езил провел 16 матчей за "Арсенал", забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

Все о чемпионате Англии - здесь