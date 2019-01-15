СМИ: Де Хеа требует увеличения зарплаты на 100 тысяч фунтов в неделю

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, контракт которого истекает 30 июня 2019 года, хочет получать по новому соглашению на 100 тысяч фунтов стерлингов больше, чем сейчас, сообщает Mirror. В настоящий момент 28-летний футболист получает 200 тысяч в неделю.

"Красные дьволы" отчаянно пытаются удержать Де Хеа в клубе, но пока переговоры не приносят результата. Ранее сообщалось, что за испанцем пристально следят "ПСЖ" и "Ювентус".

Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года. В составе "красных дьяволов" он выигрывал чемпионат Англии, а также Лигу Европы.

В текущем сезоне Де Хеа провел 27 матчей за "МЮ" и пропустил 34 гола.

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