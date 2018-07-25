СМИ: "Челси" рискует проиграть борьбу за Игуаина "Милану"

Переход нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина в "Челси" находится под угрозой срыва, сообщает Evening Standard. По информации источника, 64 миллиона евро, которые английский клуб собирался предложить за 30-летнего аргентинца, могут не удовлетворить итальянскую сторону.

В услугах форварда "старой синьоры" также заинтересован "Милан", которому лондонцы планировали продать Альваро Морату. Планировалось, что "синие" выручат за переход испанца 66 миллионов евро. В последние дни появились сообщения о том, что "россонери" предложили Игуаину контракт на 4 года, по условиям которого он будет получать 4,5 миллиона евро в год.

Напомним, аргентинский нападающий выступает за "Ювентус" с 2016 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2020/21, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет 60 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за клуб 50 матчей, забив 23 мяча и сделав 7 голевых передач.