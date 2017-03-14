Слуцкий смотрел матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед" рядом с Бекхэмом

Вчера. Лондон. "Челси" - "МЮ" - 1:0. Леонид СЛУЦКИЙ (слева) и Дэвид БЕКХЭМ (справа) с сыном в ложе "Стэмфорд Бридж". Фото REUTERS

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий наблюдал за матчем 1/4 финала Кубка Англии "Челси" - "Манчестер Юнайтед" из одной из лож "Стэмфорд Бридж". Рядом с ним игру смотрел бывший полузащитник "красных дьяволов" и сборной Англии Дэвид Бекхэм, а также его сын Бруклин.

Встреча завершилась победой "Челси" со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Н'Голо Канте. В полуфинале "синие" сыграют с "Тоттенхэмом".

Слуцкий уехал в Англию после расставания с ЦСКА в декабре прошлого года.