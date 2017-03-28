Слуцкий считает, что "Тоттенхэму" не хватает игроков вроде Ибрагимовича или Вернблума

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выразил мнение, что у "Тоттенхэма" есть проблемы с психологией. По словам специалиста, лондонцам не хватает опытного игрока с психологией победителя вроде Златана Ибрагимовича или Понтуса Вернблума​.

– "Тоттенхэму" не хватает людей с психологией победителя, - сказал Слуцкий в эфире передачи "Английский акцент. - Даже условный Кейн – молодой игрок, не говоря уже про Деле Алли, Эриксоне и остальных. Ни у кого нет победного опыта. На мой взгляд, если "Тоттенхэму" добавить одного-двух игроков с победным опытом, которые бы понимали изнутри, как реагировать на эти процессы, что можно улучшить, усилить, думаю, это дало бы эффект. Им не хватает буквально одного двух игроков вроде условного Ибрагимовича. Или условного Вернблума. Это бы подвинуло бы их на новый уровень.