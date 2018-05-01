Слимани может быть дисквалифицирован на три матча

Нападающий "Ньюкасла" Ислам Слимани, арендованный у "Лестера" до конца сезона, может быть дисквалифицирован. Как сообщает AFP, Футбольная ассоциация Англии завела дело на алжирца за его поведение в матче премьер-лиги с "Вест Бромвичем". Слимани попытался ударить защитника соперника Крейга Доусона, что осталось без внимания главного судьи встречи, однако попало на камеры трансляции.

По данным источника, Слимани за агрессивное поведение грозит до трех матчей дисквалификации. Алжирец должен выступить перед дисциплинарной комиссией для объяснения своего поведения.