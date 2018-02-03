Симеоне открыт для предложений из Италии, Испании и "МЮ"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне готов возглавить только один английский клуб – "Манчестер Юнайтед", утверждает The Times. Ранее появилась информация, что аргентинского специалиста намерен пригласить "Челси".

47-летний Симеоне, чей контракт с "Атлетико" истекает летом 2020 года, открыт для предложений из Италии и Испании, где прошла большая часть его игровой карьеры, а в английской премьер-лиге его интересует только работа в "МЮ", с которым он вел переговоры в 2014 году.

Под руководством Симеоне "Атлетико" выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.