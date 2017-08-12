Шикарный гол Мане в ворота "Уотфорда"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане отметился голом в результате красивейшей комбинации в матче 1-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда". На 29-й минуте сенегалец получил мяч в центре, ушел от опекуна и отпасовал на Морено. После этого он пропустил между ног передачу испанца на Эмре Джана, который в касание сбросил мяч на ворвавшегося в штрафную Мане, и тот реализовал выход один на один.

Африканец сравнял счет в матче, но уже через три минуты "Ливерпуль" снова пропустил – дубль оформил Стефано Окака Чука. На перерыв "Уотфорд" ушел, лидируя в счете (2:1).