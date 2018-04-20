14:44 20 апреля | Футбол — Англия

Шандор Варга: "Уход Венгера не скажется на интересе "Арсенала" к Головину"

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Известный агент, друг Арсена Венгера Шандор Варга заявил, что "Арсенал" после ухода французского специалист все равно сохранит интерес к полузащитнику ЦСКА Александру Головину​. В то же время он добавил, что российский хавбек произвел на Венгера хорошее впечатление в недавних матчах "канониров" с армейцами в Лиге Европы.

– Не думаю, что уход Венгера скажется на интересе "Арсенала" к Головину. Придет новый тренер, и скаутская служба передаст ему все наработки, но интерес еще не означает покупку, – сказал Варга. – Да, Головин произвел хорошее впечатление на Венгера в матча с его "Арсеналом", но для вашего полузащитника будет очень важен чемпионат мира. (Андрей СИЗЯКИН)

Полностью интервью Варги – в ближайшее время в "СЭ"

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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tigana.1982

Головин и в ЦСКА не тянет, все решающие матчи проваливает, а эти все про Арсенал... Про Головина уже давно все поняли, поэтому интерес так и останется интересом, иначе уже купили бы!

18:52 20 апреля

Dimario

"– Не думаю, что уход Венгера скажется на интересе "Арсенала" к Головину." его (интереса) как не было, так и не будет. Гыгы

17:03 20 апреля

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