Шандор Варга: "Уход Венгера не скажется на интересе "Арсенала" к Головину"

Известный агент, друг Арсена Венгера Шандор Варга заявил, что "Арсенал" после ухода французского специалист все равно сохранит интерес к полузащитнику ЦСКА Александру Головину​. В то же время он добавил, что российский хавбек произвел на Венгера хорошее впечатление в недавних матчах "канониров" с армейцами в Лиге Европы.

– Не думаю, что уход Венгера скажется на интересе "Арсенала" к Головину. Придет новый тренер, и скаутская служба передаст ему все наработки, но интерес еще не означает покупку, – сказал Варга. – Да, Головин произвел хорошее впечатление на Венгера в матча с его "Арсеналом", но для вашего полузащитника будет очень важен чемпионат мира. (Андрей СИЗЯКИН)

Полностью интервью Варги – в ближайшее время в "СЭ"