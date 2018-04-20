Шандор Варга: "Уход Венгера не скажется на интересе "Арсенала" к Головину"

Известный агент, друг Арсена Венгера Шандор Варга заявил, что "Арсенал" после ухода французского специалист все равно сохранит интерес к полузащитнику ЦСКА Александру Головину. В то же время он добавил, что российский хавбек произвел на Венгера хорошее впечатление в недавних матчах "канониров" с армейцами в Лиге Европы.
– Не думаю, что уход Венгера скажется на интересе "Арсенала" к Головину. Придет новый тренер, и скаутская служба передаст ему все наработки, но интерес еще не означает покупку, – сказал Варга. – Да, Головин произвел хорошее впечатление на Венгера в матча с его "Арсеналом", но для вашего полузащитника будет очень важен чемпионат мира. (Андрей СИЗЯКИН)
Полностью интервью Варги – в ближайшее время в "СЭ"
tigana.1982
Головин и в ЦСКА не тянет, все решающие матчи проваливает, а эти все про Арсенал... Про Головина уже давно все поняли, поэтому интерес так и останется интересом, иначе уже купили бы!
18:52 20 апреля
Dimario
"– Не думаю, что уход Венгера скажется на интересе "Арсенала" к Головину." его (интереса) как не было, так и не будет. Гыгы
17:03 20 апреля