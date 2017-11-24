Шандор Варга: "Слуцкого не уволят из "Халл Сити"

Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" сообщил, что российский наставник Леонид Слуцкий, несмотря на неудачные результаты, не будет уволен из "Халл Сити".

– Несколько часов назад поговорил и с владельцем "Халла" Эхабом Алламом, и с Леонидом, – сказал Варга. – Знаю, в России волнуются – и могу заверить, что Слуцкого не уволят.

– Что сказал владелец?

– "Скажи ему, что все отлично, никакого давления нет, мы переживаем, что он сильно переживает". На Слуцком лица нет, когда команда проигрывает. (Сергей ЕГОРОВ)