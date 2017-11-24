19:27 | Футбол — Англия

Шандор Варга: "Слуцкого не уволят из "Халл Сити"


 
Леонид СЛУЦКИЙ."Слуцкий в раю. Его не уволят". Гарантия от владельца "Халла"

Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" сообщил, что российский наставник Леонид Слуцкий, несмотря на неудачные результаты, не будет уволен из "Халл Сити".

– Несколько часов назад поговорил и с владельцем "Халла" Эхабом Алламом, и с Леонидом, – сказал Варга. – Знаю, в России волнуются – и могу заверить, что Слуцкого не уволят.

– Что сказал владелец?

– "Скажи ему, что все отлично, никакого давления нет, мы переживаем, что он сильно переживает". На Слуцком лица нет, когда команда проигрывает. (Сергей ЕГОРОВ)

 

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