Шандор Варга: "Не разделяю россиян и украинцев. Для меня это Киевская Русь, один народ"

Известный агент Шандор Варга не смог ответить на вопрос, почему в английских клубах нет ни одного представителя России.

– В Англии за "Вест Хэм" играет украинец Ярмоленко, в Кубке Лиги за "Манчестер Сити" вышел его соотечественник Зинченко. Почему в Англии нет россиян?

– Я здесь не разделяю россиян и украинцев. Для меня это Киевская Русь. Это даже не братские народы, а один народ. Есть много факторов, которые влияют на то, как ты себя проявишь в Англии. Тот же Аршавин обладал недюжинным талантом, но не оправдал ожиданий. Шевченко тоже играл в "Челси" не так, как в "Милане". Разве это плохие футболисты? Но вот в Англии им удалось не все.

Здесь не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Дело не в национальности, а в психологии конкретного человека, в умении адаптироваться. Многое, конечно, зависит и от тренера, который может достать из футболиста его максимум. Жирков – суперигрок, но у него не получилось в "Челси". Это сложный процесс. Многие агенты при трансферах не учитывают, как его подопечный будет прогрессировать при том или ином специалисте. Бизнес бизнесом, но надо идти туда, где на тебя действительно рассчитывают. А россиянин ты или украинец – это здесь не имеет никакого значения. (Виталий Айрапетов)