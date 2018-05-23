Шандор Варга: "Контракт с Эмери - риск. Я назначил бы Анри или Виейра"

Известный агент ФИФА Шандор Варга, друг Арсена Венгера поделился с "СЭ" мнением о новом главном тренере лондонского "Арсенала" Унаи Эмери​. По его словам, это не лучший вариант.

– Когда "канониры" 22 года назад назначили Венгера, то многие не понимали, кто это такой, – начал Варга. – С Эмери другая ситуация, ведь испанец много где уже работал. Хотя Арсен к тому моменту добился хороших результатов с "Монако". Сейчас сложно делать какие-то прогнозы. АПЛ – одна из самых сложных лиг в мире. Добиться успеха здесь очень тяжело, если даже Венгер и Жозе Моуринью в последнее время испытывали проблемы. Унаи – серьезный тренер, но как у него получится в "Арсенале", вопрос.

– Иногда кажется, что Эмери круто работает не с большими командами, выигравая Лигу Европы с "Севильей", но пока не готов решать задачи с топ-клубами вроде "ПСЖ".

– Это вижу, ему сложно в этом плане. А в Англии пять-шесть клубов претендуют на чемпионство, это очень тяжело. Так что контракт с Эмери – риск. Я назначил бы Тьерри Анри или Патрика Виейра. Они свои, росли вместе с командой – но руководство решило иначе.

– Эмери работал год в России, может, будет игроков из нашей страны брать?

– Не думаю, что это связано. Современный рынок таков, что все топ-клубы следят за огромным количеством футболистов. У "Арсенала", наверное, постоянно на карандаше человек двести. Так что все определит то, как россияне будут выглядеть на поле. (Игорь НОВИКОВ)