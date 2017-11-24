Шандор Варга: "Как Слуцкий оказался в "Халл Сити"? Абрамович ни при чем"

Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" рассказал, как российский наставник Леонид Слуцкий оказался в "Халл Сити". По его словам, владелец "Челси" Роман Абрамович тут ни при чем.

– Шандор, и если вложения будут, то именно под Слуцкого?

– Под проект "Халл Сити". Без инвестиций в премьер-лигу не выйти. Там думают о проекте, а не о фамилии Слуцкий. Ее не знали – Леонид пришел ко мне: "Шандор, я готов к работе в Англии". Я был знаком с Эхабом и его отцом – он и есть владелец, а Эхаб выполняет функции менеджера. Я устроил встречу, они пообщались.

– Но как же слухи о том, что футболистов туда дал Роман Абрамович и он же устроил Слуцкого?

– Слухи на то и слухи. Леонид пришел в офис одной из агентских компаний, топ-5 в мире, затем мы организовали встречу с Эхабом и через неделю Слуцкий возглавит "Халл". Все в клубе делается для того, чтобы вернуться в премьер-лигу. Да, есть определенное напряжение, потому что вылетели, но Эхаба на руках носили, когда команда туда вышла. Эмоций много, слухов, но Абрамович ни при чем. У Леонида хорошие личные отношения с Романом, он взял пару игроков из "Челси". (Сергей ЕГОРОВ)