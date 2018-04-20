Шандор Варга: "Арсен Венгер сам решил уйти из "Арсенала"

Известный агент, друг главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера Шандор Варга не удивлен решением француза покинуть лондонский клуб после окончания сезона-2017/18. По его словам, такое решение принял сам специалист, а не руководство "канониров".

– Последние годы напрашивалось такое решение, – начал Варга. – Венгер и сам несколько раз проявлял подобное желание, но каждый раз руководство "Арсенала" уговаривало его остаться. 22 года – серьезный срок работы в одном клубе, все рекорды давно побиты, поэтому сейчас удивляться нет смысла.

– То есть это решение самого Венгера, а не клуба?

– Конечно. Он несколько раз уволиться, когда у появлялись предложения "Реала" и сборной Франции, но тогда Арсена уговаривали остаться в "Арсенале". А вообще у него давно имелось желание предоставить шанс более, скажем так, молодому и энергичному специалисту.

– Учитывая показатели "канониров" в последние сезоны, удивляет стремление руководство оставлять Венгера.

– Мы видим только результат, а боссы – ежедневную работу. Все-таки это разные вещи. За 22 года Венгер не пропустил ни одной тренировки, и на каждой из них он умел создать отличную атмосферу. Да, к сожалению, такие вещи не всегда приводят к победе, но 17 титулов – большое достижение. Навсегда в истории останется чемпионство "Арсенала" Венгера в Англии, когда "канониры" не потерпели ни одного поражения. Раз руководители хотели оставить, значит, считали, что лучший вариант найти сложно.

– Не связано ли решение Венгера с возрастом? Все-таки темп в чемпионате Англии один из самых высоких в мире.

​– Возраст – весьма условная вещь. Я неоднократно бывал на его тренировках, на занятиях сэра Алекса Фергюсона, и могу вам точно сказать, что большинство молодых специалистов позавидуют их энергии. (Андрей СИЗЯКИН)

Полностью интервью Варги - в блажайшее время в "СЭ"