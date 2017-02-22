Сеть супермаркетов предложила экс-вратарю "Саттона" должность дегустатора пирогов

Сеть супермаркетов Morrisons предложила бывшему вратарю "Саттон Юнайтед" Уэйну Шоу стать дегустатором пирогов, сообщает Independent. 46-летний голкипер, ставший знаменитость после выхода команды в 1/8 финала Кубка Англии был накануне уволен из клуба за то, что во втором тайме поединка 1/8 финала против "Арсенала" (0:2), находясь на скамейке запасных, съел пирог.

– Уэйн стал самым известным знатоком пирогов в Англии после матча с "Арсеналом", – подчеркнула глава отдела компании Тесса Кэллахан. – На нас произвела впечатление его любовь к еде даже во время матча. Ведь вкусный пирог – это лучшее, что может быть, даже если в это время идет главный матч в вашей карьере.

Пирог-гейт. В Англии скандал из-за ужина на скамейке запасных