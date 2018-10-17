Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас вошел в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Sky Sports. Хавбек быстрее всех отметился 100 голевыми передачами в чемпионате Англии. Свой сотый результативный пас Фабрегас сделал 31 декабря 2016 года в матче со "Стоук Сити".

Для рекорда испанцу понадобилось 293 игры, предыдущее достижение принадлежало хавбеку "Манчестер Юнайтед" Райану Гиггзу, отдавшему 100 голевых передач за 367 игр.

Помимо "Челси", в Англии Фабрегас выступал за "Арсенал".