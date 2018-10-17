Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас вошел в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Sky Sports. Хавбек быстрее всех отметился 100 голевыми передачами в чемпионате Англии. Свой сотый результативный пас Фабрегас сделал 31 декабря 2016 года в матче со "Стоук Сити".
Для рекорда испанцу понадобилось 293 игры, предыдущее достижение принадлежало хавбеку "Манчестер Юнайтед" Райану Гиггзу, отдавшему 100 голевых передач за 367 игр.
Помимо "Челси", в Англии Фабрегас выступал за "Арсенал".
Chelsea star Cesc Fabregas finally receives his second Guinness World Record for reaching 100 Premier League assists in record time https://t.co/V4zyQjhG5r pic.twitter.com/JUto4rIpUW– The Amed Post (@theamedpost) 17 октября 2018 г.
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