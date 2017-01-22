"Саутгемптон" разгромил "Лестер"

В матче 22-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" в родных стенах с крупным счетом обыграл "Лестер" – 3:0. В составе "святых" голами отметились полузащитники Джеймс Уорд-Проуз и Душан Тадич, а также нападающий Джей Родригес.

После этого результата "Саутгемптон" поднялся на 11-е место в турнирной таблице, тогда как действующие чемпионы Англии располагаются на 15-й строчке.

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22-й тур

"Саутгемптон" – "Лестер" – 3:0 (2:0)

Голы: Уорд-Проуз, 26 (1:0). Родригес, 39 (2:0). Тадич, 86 – с пенальти (3:0).

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, ван Дейк (Стивенс, 55), Йосида, Тадич, Ромеу, Редмонд, Уорд-Проуз, Хейбьерг (Класи, 73), Родригес (Лонг, 80).

"Лестер": Шмейхель, Хут, Фукс, Симпсон, Морган, Менди (Олбрайтон, 46), Дринкуотер, Грэй, Ндиди, Окадзаки (Муса, 63), Варди.

Предупреждение: Морган, 85.

Судья: Оливер.

22 января. Саутгемптон. Стадион St Mary's Stadium.