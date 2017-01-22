"Саутгемптон" разгромил "Лестер"

В матче 22-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" в родных стенах с крупным счетом обыграл "Лестер" – 3:0. В составе "святых" голами отметились полузащитники Джеймс Уорд-Проуз и Душан Тадич, а также нападающий Джей Родригес.
После этого результата "Саутгемптон" поднялся на 11-е место в турнирной таблице, тогда как действующие чемпионы Англии располагаются на 15-й строчке.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
22-й тур
"Саутгемптон" – "Лестер" – 3:0 (2:0)
Голы: Уорд-Проуз, 26 (1:0). Родригес, 39 (2:0). Тадич, 86 – с пенальти (3:0).
"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, ван Дейк (Стивенс, 55), Йосида, Тадич, Ромеу, Редмонд, Уорд-Проуз, Хейбьерг (Класи, 73), Родригес (Лонг, 80).
"Лестер": Шмейхель, Хут, Фукс, Симпсон, Морган, Менди (Олбрайтон, 46), Дринкуотер, Грэй, Ндиди, Окадзаки (Муса, 63), Варди.
Предупреждение: Морган, 85.
Судья: Оливер.
22 января. Саутгемптон. Стадион St Mary's Stadium.
Электросталец
чего тут понимать, мельдоний по-аглицки, пошумели и будя, брысь на место
22:38 22 января
Ботаникум
Pablo_75 + + + Аналогично недоумеваю.
18:12 22 января
Pablo_75
А вот на самом деле - что случилось с Лестером? Ну то есть понятно было, что чемпионом он не будет, высокое место не займёт. Но чтоб настолько... На 15-е... Ведь прошлой весной практически эти же люди вообще не замечали команды уровня Саутгемптона, имели колоссальный процент побед. Что ж так сдулись-то...
18:03 22 января
shpasic
Муса! Муса!
17:18 22 января