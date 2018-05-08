"Саутгемптон" обыграл "Суонси" в ключевом матче за право остаться в премьер-лиге

"Саутгемптон" на выезде обыграл "Суонси" (1:0) в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии.

Единственный мяч на 73-й минуте забил Маноло Габбьядини. "Саутгемптон" набрал 36 очков, поднялся на 16-е место и благодаря лучшей, чем у конкурентов разности забитых и пропущенных мячей практически гарантировал себе место в премьер-лиге на следующий сезон. "Суонси" в зоне вылета - 33 очка и 18-е место.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

37-й тур

"Суонси" - "Саутгемптон" - 0:1 (0:0)

Гол: Габбьядини, 72.

"Суонси": Фабяньски, Ольссон (Абрахам, 62), Нотон (Нарсингх, 75), Фернандес, Робертс, Моусон, Кинг (Кэрролл, 82), Ки Сон Ен, Клукас, А.Айю, Дж.Айю.

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Беднарек (Габбьядини, 68), Ромеу, Хейбьерг, Тадич (Маккуин, 83), Редмонд (Лонг, 64), Остин.

Предупреждения: Ки Сон Ен, 20. Ромеу, 38. Фернандес, 90+4.

Судья: Оливер

8 мая. Суонси. Стадион Liberty Stadium.