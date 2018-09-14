Сарри допускает, что Терри может вернуться в "Челси" в качестве тренера

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал информацию о том, что Джон Терри может вернуться в команду в роли тренера. Он отметил, что не исключает такую возможность.

- Я не в курсе ситуации. Конечно, "Челси" - его дом, - цитирует тренера Football Italia. - Но он мне говорил другое - что он хочет играть. Я не знаю. Конечно, он будет ориентиром для всех нас, если он вернется (в качестве тренера). Все зависит от него. Если он хочет поиграть еще сезон, я думаю, что это правильно. Если он решит помочь нам - я буду очень счастлив.

Ранее сообщалось, что англичанину уже приготовили тренерскую должность в молодежной команде. До этого 37-летний защитник отказался от перехода в "Спартак".

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